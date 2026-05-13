Exposition des élèves de l’Ecole d’arts plastiques de Suresnes, MUS – musée d’histoire urbaine et sociale, Suresnes

Exposition des élèves de l’Ecole d’arts plastiques de Suresnes Samedi 23 mai, 17h00 MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

L’Ecole d’arts plastiques de Suresnes présentera le résultat de ses travaux menés autour de l’exposition Chez Worth, aux origines de la haute couture, à l’image de dessins au fusain reproduisant le Portail aux escargots ou encore de modelages en argile d’une capeline sur buste !

MUS – musée d’histoire urbaine et sociale 1 Place Michel Colucci – dit Coluche, 92150 Suresnes, France Suresnes 92150 Quartier Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France +33141183737 https://mus.suresnes.fr Bienvenue au MUS – Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, Musée de France, consacré à l’urbanisme social de l’entre-deux-guerres dont la cité-jardins et l’École de plein air sont les exemples les plus significatifs.

Son parcours permanent, ses expositions temporaires et son centre de documentation offrent un point de vue inédit sur l’histoire du territoire. Les visites hors-les-murs et l’appartement patrimonial de la cité-jardins permettent au public de parcourir la ville, dans le prolongement de la découverte des collections.

Une riche programmation culturelle et éducative à destination de tous les publics rend le musée accessible à chacun. Tramway 2 : arrêt « Suresnes-Longchamp ». Bus RATP : lignes n° 93, 144, 157, 160, 175, 241, 244 et 360. Train SNCF : depuis Saint-Lazare (Paris) : arrêt « Suresnes / Mont-Valérien ».

Exposition des élèves de l’École d’arts plastiques de Suresnes

© Ecole d’arts plastiques de Suresnes