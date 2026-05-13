« La classe, l’œuvre ! » – Les collections haute couture de l’école Marcel Mouloudji, MUS – musée d’histoire urbaine et sociale, Suresnes

« La classe, l’œuvre ! » – Les collections haute couture de l’école Marcel Mouloudji Samedi 23 mai, 17h00 MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Des élèves de CP, CE1 et CE2 de l’école Marcel Mouloudji vont présenter, lors de la Nuit des musées, leurs travaux autour de l’exposition Chez Worth, aux origines de la haute couture. Après avoir exploré l’histoire de la Maison Worth et l’histoire du château suresnois de Charles Frederick, les élèves ont réalisé avec fils, aiguilles, tissus et garnitures, leurs propres collections Printemps-Eté, Automne-Hiver. Toutes leurs oeuvres seront présentées sur mannequins en bois le soir de la Nuit.

MUS – musée d’histoire urbaine et sociale 1 Place Michel Colucci – dit Coluche, 92150 Suresnes, France Suresnes 92150 Quartier Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France +33141183737 https://mus.suresnes.fr Bienvenue au MUS – Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, Musée de France, consacré à l’urbanisme social de l’entre-deux-guerres dont la cité-jardins et l’École de plein air sont les exemples les plus significatifs.

Son parcours permanent, ses expositions temporaires et son centre de documentation offrent un point de vue inédit sur l’histoire du territoire. Les visites hors-les-murs et l’appartement patrimonial de la cité-jardins permettent au public de parcourir la ville, dans le prolongement de la découverte des collections.

Une riche programmation culturelle et éducative à destination de tous les publics rend le musée accessible à chacun. Tramway 2 : arrêt « Suresnes-Longchamp ». Bus RATP : lignes n° 93, 144, 157, 160, 175, 241, 244 et 360. Train SNCF : depuis Saint-Lazare (Paris) : arrêt « Suresnes / Mont-Valérien ».

Présentation des créations des élèves de l’école primaire Marcel Mouloudji réalisés autour de l’exposition « Chez Worth, aux origines de la haute couture »

@ Maya Reboul-Mince – MUS de Suresnes