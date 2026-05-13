Revue de mode des élèves du Lycée Langevin de Suresnes, MUS – musée d’histoire urbaine et sociale, Suresnes

Revue de mode des élèves du Lycée Langevin de Suresnes Samedi 23 mai, 17h00 MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Venez découvrir une revue de mode créée par les élèves de seconde option Histoire des arts du lycée Paul Langevin, promo #25-26, sous la direction de Mélie Jouassin, professeur d’Arts plastiques et d’Histoire des arts ! Présentation de diverses expositions de mode explorées par les élèves, recréation sous IA des salles du château de Charles-Frederick Worth, horoscope des créateurs… Les élèves n’ont pas manqué d’imagination ! La revue sera consultable sur place et sera présentée par deux élèves de la classe.

MUS – musée d’histoire urbaine et sociale 1 Place Michel Colucci – dit Coluche, 92150 Suresnes, France Suresnes 92150 Quartier Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France +33141183737 https://mus.suresnes.fr Bienvenue au MUS – Musée d’histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, Musée de France, consacré à l’urbanisme social de l’entre-deux-guerres dont la cité-jardins et l’École de plein air sont les exemples les plus significatifs.

Son parcours permanent, ses expositions temporaires et son centre de documentation offrent un point de vue inédit sur l’histoire du territoire. Les visites hors-les-murs et l’appartement patrimonial de la cité-jardins permettent au public de parcourir la ville, dans le prolongement de la découverte des collections.

Une riche programmation culturelle et éducative à destination de tous les publics rend le musée accessible à chacun. Tramway 2 : arrêt « Suresnes-Longchamp ». Bus RATP : lignes n° 93, 144, 157, 160, 175, 241, 244 et 360. Train SNCF : depuis Saint-Lazare (Paris) : arrêt « Suresnes / Mont-Valérien ».

Présentation de la « Revue de mode » des élèves du Lycée Langevin de Suresnes

© Mélie Jouassin / Lycée Paul Langevin