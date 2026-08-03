Exposition Des formes et des couleurs Salle Rufus Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne

lundi 3 août 2026 · Salle Rufus Office de tourisme de Châtel-Montagne · Châtel-Montagne

Informations pratiques

Châtel-Montagne

Exposition Des formes et des couleurs

Salle Rufus Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 Place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-08-03

Retrouvez les oeuvres de Harut YEKMALYAN dans sa nouvelle expostion mélangeant sculpture et peinture!

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Salle Rufus Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 Place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Discover Harut YEKMALYAN’s works in his new exhibition, which blends sculpture and painting!

L’événement Exposition Des formes et des couleurs Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-07-29 par Vichy Destinations