Exposition Des formes et des couleurs Salle Rufus Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne
lundi 3 août 2026 · Salle Rufus Office de tourisme de Châtel-Montagne · Châtel-Montagne
Informations pratiques
Châtel-Montagne
Exposition Des formes et des couleurs
Salle Rufus Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 Place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-08-03
Retrouvez les oeuvres de Harut YEKMALYAN dans sa nouvelle expostion mélangeant sculpture et peinture!
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Salle Rufus Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 Place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
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English :
Discover Harut YEKMALYAN’s works in his new exhibition, which blends sculpture and painting!
L’événement Exposition Des formes et des couleurs Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-07-29 par Vichy Destinations
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