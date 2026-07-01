Exposition des objets liturgiques, Église Saint-Amé et Saint-Blaise, Plombières-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Amé et Saint-Blaise · Plombières-les-Bains
Informations pratiques
Exposition des objets liturgiques 19 et 20 septembre Église Saint-Amé et Saint-Blaise Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Entrez dans une église du XIXᵉ siècle et laissez-vous guider à travers son patrimoine religieux. Objets liturgiques, mobilier et éléments de culte témoignent de la vie paroissiale d’autrefois. La visite offre également un accès exceptionnel à la tribune du grand orgue, permettant d’approcher cet instrument remarquable et de mieux comprendre sa place dans les célébrations et la vie de l’édifice.
Église Saint-Amé et Saint-Blaise 5 Place Napoléon III, 88370 Plombières-les-Bains, France Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est Église construite sous le Second Empire.
Entrez dans une église du XIXᵉ siècle et laissez-vous guider à travers son patrimoine religieux. Objets liturgiques, mobilier et éléments de culte témoignent de la vie paroissiale d’autrefois. La un…
©Paroisse Notre Dame des Sources
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