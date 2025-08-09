Exposition des œuvres de Raffaele DE ROSA Espace culturel Le Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat
Exposition des œuvres de Raffaele DE ROSA Espace culturel Le Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat samedi 14 novembre 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Exposition des œuvres de Raffaele DE ROSA
Espace culturel Le Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-20 12:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Né en 1940 à Podenzana (Lunigiana), est un peintre italien spécialisé dans la peinture onirique et fantastique.
Son univers onirique, proche de l’artiste Arnold Böcklin, est peuplé de cavaliers zoomorphes, de créatures ancestrales et de batailles épiques se déroulant dans des paysages de rocailles, de bastions et de villes métropolitaines aux allures à la fois fiabesques et monumentales.
Dès 1975, ses œuvres voyagent à travers l’Europe, les États-Unis et Israël. Il collabore avec des galeries prestigieuses comme Graphis Arte à Milan et Havens à Columbia (Caroline du Sud) depuis 2002. Sa série Les Vigiles , lancée en 1989 avec l’entreprise Il Parnaso , a attiré l’attention des universitaires pour son approche anthropologique. Parmi ses expositions notables, on compte De Rosa à Lucques (2013) au Teatro del Giglio, en hommage aux 500 ans des murs de la ville, et Un voyage fantastique. .
Espace culturel Le Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 10 93 44 cercle.st.leonard@outlook.com
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English : Exposition des œuvres de Raffaele DE ROSA
L’événement Exposition des œuvres de Raffaele DE ROSA Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-08 par Terres de Limousin
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