Exposition des peintures et sculptures de Bruno Pinard Châtillon-sur-Loire

Exposition des peintures et sculptures de Bruno Pinard

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : Mardi 24 octobre 2026

fin : 21 novembre 2026

Date(s) :

2026-10-24

Du 24 octobre au 21 novembre, l'Espace culturel de Châtillon-sur-Loire présente une exposition de peintures et sculptures de Bruno Pinard. À travers ses œuvres, l'artiste explore les formes, les matières et les couleurs pour créer un univers personnel, marqué par une recherche constante d'équilibre et d'expression. Peintures et sculptures se répondent et dialoguent dans l'espace, offrant au visiteur un parcours artistique riche et cohérent. Cette exposition invite à la contemplation et à la découverte d'une démarche sensible, où chaque œuvre laisse place à l'interprétation et au ressenti. Accessible à tous, ce rendez-vous culturel est une occasion privilégiée de rencontrer le travail d'un artiste contemporain dans un lieu dédié à la création et au partage artistique.

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire

English :

From October 24 to November 21, the Espace culturel in Châtillon-sur-Loire will be hosting an exhibition of paintings and sculptures by Bruno Pinard. The artist offers a singular universe where shapes, materials and colors interact, inviting the public to a sensitive and contemporary discovery of his work.

