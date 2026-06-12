EXPOSITION DES TROPHÉES CYCLISTES D’HENRI BOURRAT Place de la Loge Perpignan dimanche 14 juin 2026.

Perpignan

EXPOSITION DES TROPHÉES CYCLISTES D’HENRI BOURRAT

Place de la Loge Hôtel de Ville, vestibule de la salle Ar Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-07-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

A l’Hôtel de Ville, vestibule de la salle Arago

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Place de la Loge Hôtel de Ville, vestibule de la salle Ar Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

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English :

At the Hôtel de Ville, vestibule of the Salle Arago

L’événement EXPOSITION DES TROPHÉES CYCLISTES D’HENRI BOURRAT Perpignan a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN TOURISME