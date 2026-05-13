Exposition dessin & peinture « La couleur et le geste » Galerie du Luxembourg à la Mairie du 6e arrondissement Paris
Exposition dessin & peinture « La couleur et le geste » Galerie du Luxembourg à la Mairie du 6e arrondissement Paris vendredi 29 mai 2026.
Entrez dans un univers de couleurs, de gestes et d’émotions !
Peindre, dessiner, créer : nombreux sont ceux qui, un jour, aimeraient oser. Cette exposition pourrait bien être l’occasion.
L’association Sport et Loisirs 6e vous ouvre les portes de l’univers de ses élèves, des personnes de tous âges qui ont décidé de se faire ce cadeau, celui de s’exprimer et de partager.
Vous ne verrez pas « juste des tableaux ». Vous croiserez des tranches de vie, des émotions posées sur la toile avec naturel et tendresse. Un portrait qui vous arrête, une couleur qui vous bouscule… Chaque œuvre a sa propre voix et vous dira peut-être ce que vous n’attendiez pas.
Et si le prochain geste était le vôtre ? Quel que soit votre niveau, l’atelier vous ouvre ses portes. Pour plus d’informations, contactez l’association à info@sportetloisirs6.fr.
Cette exposition, ouverte à tous, petits et grands, se tiendra à la Galerie du Luxembourg, située à la Mairie du 6ᵉ arrondissement, du vendredi 29 mai au mercredi 17 juin 2026.
Découvrez l’univers artistique de Sport et Loisirs 6ᵉ, un espace où créativité, passion et partage prennent vie à travers les talents de nos artistes et élèves.
Du vendredi 29 mai 2026 au mercredi 17 juin 2026 :
samedi
de 10h00 à 12h00
jeudi
de 10h30 à 19h00
lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 10h30 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T10:30:00+02:00_2026-05-29T17:00:00+02:00;2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00;2026-06-01T10:30:00+02:00_2026-06-01T17:00:00+02:00;2026-06-02T10:30:00+02:00_2026-06-02T17:00:00+02:00;2026-06-03T10:30:00+02:00_2026-06-03T17:00:00+02:00;2026-06-04T10:30:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T10:30:00+02:00_2026-06-05T17:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00;2026-06-08T10:30:00+02:00_2026-06-08T17:00:00+02:00;2026-06-09T10:30:00+02:00_2026-06-09T17:00:00+02:00;2026-06-10T10:30:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00;2026-06-11T10:30:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T10:30:00+02:00_2026-06-12T17:00:00+02:00;2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00;2026-06-15T10:30:00+02:00_2026-06-15T17:00:00+02:00;2026-06-16T10:30:00+02:00_2026-06-16T17:00:00+02:00;2026-06-17T10:30:00+02:00_2026-06-17T17:00:00+02:00
Galerie du Luxembourg à la Mairie du 6e arrondissement 78 rue Bonaparte 75006 Paris
https://www.sportetloisirs6.fr info@sportetloisirs6.fr
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