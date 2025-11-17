Exposition Dessins SF et objets personnels ESCAL Witry-lès-Reims
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-04-10 19:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Tout public
Exposition sur l’univers de Patrice Sanahujas. .
English : Exposition Dessins SF et objets personnels
