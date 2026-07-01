Exposition « Destinations Le Corbusier, Promenades architecturales », Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy, Firminy

Informations pratiques

Exposition « Destinations Le Corbusier, Promenades architecturales » 19 et 20 septembre Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez 26 édifices de Le Corbusier à travers des photographies de détails architecturaux. Une invitation au voyage, de Marseille à la Suisse en passant par le Japon et bien sûr par Firminy.

Au pied de l’Unité d’Habitation, découvrez cette exposition créée par l’Association des Sites Le Corbusier et la Ville de Pessac (33) et présentée par l’Association des habitants de l’Unité d’Habitation le Corbusier de Firminy.

Pour visiter l’Unité d’Habitation, participer à l’atelier tote-bag ou découvrir l’ensemble du programme dans les édifices Le Corbusier, consultez les fiches correspondantes.

Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy Rue de la Fontaine du Loup, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://www.sitelecorbusier.com L’Unité d’habitation de Firminy est l’un des 4 édifices qui composent le Site Le Corbusier, le plus grand site conçu par l’architecte en Europe. Aujourd’hui encore occupée par près de 900 habitants, elle vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.

Toute l’année, accédez au bâtiment en visite guidée pour découvrir l’appartement-témoin, l’école et le toit-terrasse, en contactant le Site Le Corbusier.

Découvrez 26 édifices de Le Corbusier à travers des photographies de détails architecturaux. Une invitation au voyage, de Marseille à la Suisse en passant par le Japon et bien sûr par Firminy.

Dominique Le Lann © F.L.C./ADAGP