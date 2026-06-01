Exposition d’été 2026 à la Galerie MHB contemporain Ferme du Grand Couvent Gramat
Exposition d’été 2026 à la Galerie MHB contemporain Ferme du Grand Couvent Gramat samedi 27 juin 2026.
Gramat
Exposition d’été 2026 à la Galerie MHB contemporain
Ferme du Grand Couvent 33, Rue Louis Mazet Gramat Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Pour sa 10ème édition, la galerie Mhb organise au Grand Couvent de Gramat une exposition
estivale d’artistes contemporains
Pour sa 10ème édition, la galerie Mhb organise au Grand Couvent de Gramat une exposition
estivale d’artistes contemporains. Deux sculpteurs animaliers et six peintres y présentent
leurs œuvres récentes
.
Ferme du Grand Couvent 33, Rue Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 85 88 55 96
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English :
For its 10th edition, the Mhb gallery is organizing a summer exhibition
of contemporary artists at the Grand Couvent in Gramat
L’événement Exposition d’été 2026 à la Galerie MHB contemporain Gramat a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne
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