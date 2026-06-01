Exposition d’été 2026 à la Galerie MHB contemporain Ferme du Grand Couvent Gramat

Gramat

Exposition d’été 2026 à la Galerie MHB contemporain

Ferme du Grand Couvent 33, Rue Louis Mazet Gramat Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Pour sa 10ème édition, la galerie Mhb organise au Grand Couvent de Gramat une exposition

estivale d’artistes contemporains

Pour sa 10ème édition, la galerie Mhb organise au Grand Couvent de Gramat une exposition

estivale d’artistes contemporains. Deux sculpteurs animaliers et six peintres y présentent

leurs œuvres récentes

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Ferme du Grand Couvent 33, Rue Louis Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 85 88 55 96

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English :

For its 10th edition, the Mhb gallery is organizing a summer exhibition

of contemporary artists at the Grand Couvent in Gramat

L’événement Exposition d’été 2026 à la Galerie MHB contemporain Gramat a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne