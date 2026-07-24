Informations pratiques

Béziers

EXPOSITION DÉTOURNEMENTS DE JEAN-JACQUES FRANÇOIS

place de la Révolution Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-03

Plongez dans l’univers coloré et décalé de Jean-Jacques François, entre poésie, humour et détournement des images.

Le Palais Épiscopal de Béziers accueille l’exposition Détournements de Jean-Jacques François, artiste peintre et plasticien sétois. À travers des œuvres aux couleurs éclatantes et aux compositions foisonnantes, l’artiste propose un univers où se mêlent figuration, poésie, humour et dérision.

Se définissant comme un artiste conceptuel, Jean-Jacques François puise son inspiration entre la France et l’Espagne pour créer des œuvres libres et singulières. Spécialiste du détournement, il revisite les images et les symboles avec un regard décalé, invitant le visiteur à porter un autre regard sur le monde.

Une exposition haute en couleur où imagination, liberté d’expression et fantaisie se rencontrent. .

place de la Révolution Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

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English : EXPOSITION DÉTOURNEMENTS DE JEAN-JACQUES FRANÇOIS

Immerse yourself in Jean-Jacques François’s colorful and whimsical world, where poetry, humor, and the playful reinterpretation of images come together.

L’événement EXPOSITION DÉTOURNEMENTS DE JEAN-JACQUES FRANÇOIS Béziers a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34