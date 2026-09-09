Exposition d’herbiers, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest

Informations pratiques

Exposition d’herbiers 19 et 20 septembre Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les herbiers constituent une mémoire irremplaçable de la flore et un outil scientifique essentiel pour comprendre son évolution. Témoins de l’histoire, ils permettent de retracer l’évolution de la végétation, de documenter la présence ancienne des espèces et de transmettre ce patrimoine scientifique aux générations futures.

Le public est invité à découvrir deux herbiers patrimoniaux bretons conservés par le Conservatoire, témoins de l’histoire des sciences et de la richesse de la flore régionale :

L’herbier du frère Louis-Arsène (Massif armoricain, 1840-1950) – près de 15 000 planches.

L’herbier de Marie Douillard (Pays de Brest, 1896-1906) – 350 planches

Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences 52 allée du Bot 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne http://www.cbnbrest.fr Accès par la rue Antoine Prigent

Les herbiers constituent une mémoire irremplaçable de la flore et un outil scientifique essentiel pour comprendre son évolution.

© C. Laroche (CBN de Brest)