Exposition « Dialogue » de MArkus Klinko Galerie Gad Collection Paris
Exposition « Dialogue » de MArkus Klinko Galerie Gad Collection Paris jeudi 11 juin 2026.
L’univers de Markus Klinko se distingue par une esthétique puissante et cinématographique où chaque photographie devient une construction visuelle sophistiquée. Icônes contemporaines, lumières sculptées, tension dramatique : ses images transforment la beauté en langage et le portrait en mythe moderne.
Face à ces œuvres contemporaines, les photographies historiques présentées par GADCOLLECTION révèlent des correspondances inattendues. Toutes racontent une époque, un idéal de liberté et une certaine idée du luxe, tout en affirmant le pouvoir de la photographie à créer des imaginaires durables.
Plus qu’une exposition, Dialogue est une conversation entre générations et sensibilités artistiques, où chaque image répond à une autre dans un subtil jeu d’échos.
L’exposition Dialogue propose une rencontre entre plusieurs visions du glamour et de la mise en scène photographique. À travers les œuvres de Markus Klinko, William Helburn, Jean-Daniel Lorieux ou Ormond Gigli, se dessine une même fascination pour l’élégance, le désir et la fabrication de l’image comme fiction.
Du jeudi 11 juin 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-20T01:59:59+02:00
Date(s) :
Galerie Gad Collection 4, rue du Pont Louis-Philippe 75004 Paris
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