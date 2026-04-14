Exposition : diffractions poétiques, Jardin Sinum Hortus, Bernay

Exposition : diffractions poétiques 5 – 7 juin Jardin Sinum Hortus Eure

20 pers. max, animaux tolérés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

2026 signe le centenaire de la disparition de Claude Monet, le premier peintre-jardinier auquel on pense, celui qui a mis Giverny sur la carte du monde. Cent ans plus tard, à l’autre extrémité du département, 3 artistes transforment Sinum Hortus, le jardin de poche, en jardin d’arts et d’essais. Hommage ou plutôt clin d’œil au maître dont la cataracte lui aurait ouvert la voie vers l’abstraction, faisant de lui un pionnier.

Sinum Hortus, jardin pittoresque 2.0, composé avec une cataracte mentale, où les secteurs et ambiances sont exagérés pour pallier sa petite taille est l’écrin idéal pour accueillir les œuvres de Cécile Laissus, Bernadette et Guillaume Wiener.

Cécile Laissus – sculpture

La terre que je modèle est celle qui nous porte.

Ma préférée… une argile noire, profonde, primitive, où l’émail s’offre, au cœur du four, une partition de couleurs éclatantes.

La puissance de cette matière me donne la force de créer des œuvres où l’humain, le minéral et le végétal collaborent au Vivant.

Native de Normandie, j’ai grandi dans l’univers de Giverny. Les falaises crayeuses, les jardins colorés, les meules de paille. Les cavalcades au milieu des coquelicots…. Un terroir commun.

Bien plus tard, quelques tableaux m’ont émue particulièrement. 3 ou 4 toiles, presque oubliées, viennent bousculer les couleurs dans une explosion floue et distordue.

Les Nymphéas s’ensanglantent. La vie joyeuse et liquide s’écoule des arbres pour se répandre sur l’étang tranquille de la palette. Le vieux peintre s’amuse.

Pour ces Rendez-vous aux Jardins 2026, je reprends le fil rouge. Mes Fleurs, mes Feuilles, mes Germes s’inonderont à leur tour de cette incandescence.

Bernadette Wiener – sculpture

Amoureuse de l’argile et de ses merveilleuses capacités à donner forme à mes « élucubrations » et autres créations, je n’en suis pas moins inspirée par la nature…

Célébrer la vie, comme j’essaie de le faire depuis quelques dizaines d’années, implique d’y associer le monde végétal :

Que ce soit en l’évoquant avec des séries de sphères, forme initiale, mère de toutes les formes, de la graine à … ces petites coquilles d’œufs qui donnent naissance à des « Pousses de mains » !

Que ce soit en la célébrant avec les « Lotus au lac de verre fondu », sans oublier les notes d’humour indispensables avec ces petites « Célestes », minuscules éléphantes facétieuses, dont les postures doivent être aussi inattendues qu’attendrissantes…

Autant de facettes et de niveaux de lecture où j’espère que chacun pourra trouver un souffle, un espace de rêve et de libre réflexion…

Le décalage poétique me semble être une des réponses possibles pour tisser des liens et faire éclore une part de fraternité…

Naïve, peut-être, utopiste sans nul doute !

Guillaume Wiener – peinture

Je peins quand mon jardin se repose et finis par me demander s’il ne m’utilise pas pour diffuser ses propres songes : rêves de structures en mutation, de rapports de forces et de formes, de partitions de musiques abstraites, d’espaces rocambolesques imbriqués.

Pays gigogne : Sinum Hortus expose ses rêves à l’intérieur de lui-même, en direct et en différé, une expérience quantique façon jardin de Schrödinger.

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Contact

Cécile Laissus : www.cecilelaissus.jimdofree.com – laissuscecile@gmail.com – 06.81.04.07.30

Bernadette Wiener : www.wiener-b.com – wiener.b@orange.fr – 06.81.94.09.94

Guillaume Wiener : https://jardins-particuliers.fr/ – wiener.guillaume@gmail.com – 06.66.67.04.73

Sinum Hortus : https://www.facebook.com/SinumHortus/ – 06.66.67.04.73

Jardin Sinum Hortus 16 rue de Rouen, 27300 Bernay Bernay 27300 Eure Normandie 06 66 67 04 73 https://www.facebook.com/SinumHortus/ https://www.facebook.com/SinumHortus [{« link »: « https://cecilelaissus.jimdofree.com/ »}, {« link »: « mailto:laissuscecile@gmail.com »}, {« link »: « https://www.wiener-b.com/ »}, {« link »: « mailto:wiener.b@orange.fr »}, {« link »: « https://jardins-particuliers.fr/ »}, {« link »: « mailto:wiener.guillaume@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/SinumHortus/ »}] Jardin de ville de 200 m² orienté biodiversité urbaine, paysage emprunté, voyage dans un mouchoir de poche. En bouillonnement depuis 2018.

2026 signe le centenaire de la disparition de Claude Monet, le premier peintre-jardinier auquel on pense, celui qui a mis Giverny sur la carte du monde. Cent ans plus tard, à l’autre extrémité du 3 …

© Guillaume Wiener