Exposition d’Ikebana (art floral japonais), Le jardin d’une ikebaniste, La Rochelle

Exposition d’Ikebana (art floral japonais) 6 et 7 juin Le jardin d’une ikebaniste Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Exposition, dans l’atelier où se déroulent les cours. Les arrangements floraux réalisés par les élèves de l’École d’Ikebana La Rochelle présenteront les principaux styles et formes de l’École Ohara.

Le jardin d’une ikebaniste 75 rue du Moulin Rouge, 17000 La Rochelle, Charente Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 87 21 77 14 http://www.ikebana-larochelle-sudouest.com Jardin de ville créé par la propriétaire vice-grand-maître de l’École Ohara, présidente du Chapitre La Rochelle. Elle enseigne l’ikebana depuis 35 ans. Elle s’est inspirée des jardins visités, des paysages naturels vus lors de ses voyages au Japon mais aussi des principes fondamentaux de l’ikebana (équilibre des formes, harmonie des couleurs, notion du vide…).

Superficie : 300 m²

©Claude Morin