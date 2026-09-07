Exposition d’oeuvres, Galerie Domnine, Sisteron

Informations pratiques

Exposition d’oeuvres Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Galerie Domnine Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Exposition d’oeuvres de Sylvie BOURELY

La géométrie posturale des sculptures exprime la tension qui oscille entre dynamisme et retenue. Elle est à l’image du va-et-vient entre extériorité et intériorité, construction et déconstruction de la matière.

Galerie Domnine 4 rue Mercerie 04200 SISTERON Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 61 54 50 Nouvelle galerie d’expositions temporaires de Sisteron.

»Domnine » rend hommage à l’illustre figure sisteronaise : l’écrivain Paul Arène.

Exposition d’oeuvres de Sylvie BOURELY