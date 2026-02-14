Exposition d’oiseaux, Salle des sports Ferdinand Buisson, Hazebrouck

Exposition d’oiseaux 7 novembre – 6 décembre Salle des sports Ferdinand Buisson Nord

Entrée 2 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T09:00:00+01:00 – 2026-11-07T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T09:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:00:00+01:00

Concours de beauté d’oiseaux domestiques et bourse aux oiseaux les 7 et 8 novembre de 9h à 18h, à la Salle Ferdinand Buisson.

Salle des sports Ferdinand Buisson rue Donckèle Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France bertrand.lemort@wanadoo.fr

