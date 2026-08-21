Exposition « Domaine je fus, mairie je suis », Extérieur Mairie du Pré Saint-Gervais, Le Pré-Saint-Gervais
vendredi 18 septembre 2026 · Extérieur Mairie du Pré Saint-Gervais · Le Pré-Saint-Gervais
Informations pratiques
Exposition « Domaine je fus, mairie je suis » 18 – 20 septembre Extérieur Mairie du Pré Saint-Gervais Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
En 1840 la ville du Pré achète un domaine qui se dresse devant la Fontaine et sur la Grande Rue au sieur Robert, marchand plâtrier. Cette demeure devient la Maison commune c‘est à dire le lieu du conseil municipal, des mariages et de l’école. Venez découvrir l’histoire de cette résidence à travers ses différents propriétaires depuis le XVII ème siècle. Recherches et documents rassemblés par Gérard Duserre
Exposition du 18 septembre au 19 octobre
Extérieur Mairie du Pré Saint-Gervais 1 rue Emile Augier 93310 Le Pré Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France
En 1840 la ville du Pré achète un domaine qui se dresse devant la Fontaine et sur la Grande Rue au sieur Robert, marchand plâtrier. Cette demeure devient la Maison commune c‘est à dire le lieu du des…
© Archives municipales Pré Saint-Gervais
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