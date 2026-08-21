Exposition « Les cités-jardins une utopie habitée », Grilles du jardin Aimé-Césaire, Le Pré-Saint-Gervais

Informations pratiques

Exposition « Les cités-jardins une utopie habitée » 19 et 20 septembre Grilles du jardin Aimé-Césaire Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Une cité-jardins qu’est-ce que c’est ? Une ville dans la ville ? Un lieu pour vivre, jouer, faire du sport et se rencontrer. Ici, au Pré, c’est un quartier qui porte une histoire de presque cent ans. Douze artistes ont découvert douze cités-jardins parmi lesquelles notre belle cité des Briques Rouges. Venez découvrir leurs impressions en image !

Exposition du 19 septembre au 19 octobre

Grilles du jardin Aimé-Césaire Rue Danton 93310 Le Pré Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Une cité-jardins qu’est-ce que c’est ? Une ville dans la ville ? Un lieu pour vivre, jouer, faire du sport et se rencontrer. Ici, au Pré, c’est un quartier qui porte une histoire de presque cent ans.…

©citésjardins-idf