Visite de l’église de la Sainte-Famille, Eglise de la Sainte-Famille, Le Pré-Saint-Gervais

Informations pratiques

Visite de l’église de la Sainte-Famille 19 et 20 septembre Eglise de la Sainte-Famille Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez cette église d’inspiration romane où vous pourrez notamment admirer de somptueux vitraux Art déco. Parmi les surprises que réserve ce lieu patrimonial datant de 1913, sa visite guidée permet de découvrir douze verrières historiées se rapportant à la Vie du Christ et de la Vierge, exécutées en 1928 par le maître verrier Louis Barillet dans l’esprit Art déco.

Eglise de la Sainte-Famille 8 rue Paul de Kock 93310 Le Pré Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Découvrez cette église d’inspiration romane où vous pourrez notamment admirer de somptueux vitraux Art déco. Parmi les surprises que réserve ce lieu patrimonial datant de 1913, sa visite guidée de se…

©paroissesaintefamille