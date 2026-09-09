« Archives sensibles » – Une visite particulière des Archives de la préfecture de Police, Archives de la préfecture de Police, Le Pré-Saint-Gervais

Informations pratiques

« Archives sensibles » – Une visite particulière des Archives de la préfecture de Police Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15, 14h00, 15h15, 16h30 Archives de la préfecture de Police Seine-Saint-Denis

Visite limitée à 15 personnes par groupe – Inscriptions possibles à partir du 28 août 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la RAPP, la radio des Archives de la préfecture de Police !

Aujourd’hui, chers auditeurs, nous vous proposons un nouvel épisode de notre émission « Archives sensibles ». L’occasion de plonger dans certains fonds d’archives un peu particuliers, qui évoquent l’histoire singulière de la préfecture de Police et son évolution.

Au micro de Cécile L., interviendront trois spécialistes qui nous présenteront chacun un sujet.

Dans un premier temps nous entrerons dans la morgue pour y observer ses impressionnants registres et découvrir quelques histoires effroyables, présentées par Clément H. .

Puis changement d’ambiance, nous passerons d’une ambiance froide à une ambiance plus chaude…

Nous entrerons dans une prison qui n’existe plus aujourd’hui et qui pourtant a joué un rôle important dans la gestion de la prostitution à Paris ; entre prévention et répression, la visite sera guidée par Clémence K. .

Et enfin, un dernier thème un peu plus d’actualité, car sachez – amis fidèles de notre émission radiophonique – que nous célébrons cette année, et jusqu’en 2027, le bicentenaire de la photographie. L’intervention de notre dernier spécialiste, Tristan G., est alors très à propos puisqu’il va nous parler du personnage d’Alphonse Bertillon et nous présentera quelques plaques de verre et négatifs tout à fait inédits !

Une émission produite par PP Production, à écouter en direct le samedi 19 septembre 2026.

Archives de la préfecture de Police 25-27 rue Baudin 93310 Le Pré Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 53 71 61 15 https://m.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/presentation/les-directions-et-services/directions-de-soutien/service-de-la-memoire-et-des-affaires-culturelles/les-archives-de-la-prefecture-de-police [{« type »: « email », « value »: « archivesdelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 53 71 61 15 »}] Ouvertes au public dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les Archives de la préfecture de Police au sein du département patrimonial du service de la mémoire et des affaires culturelles, assurent la gestion des archives courantes, intermédiaires et définitives produites ou reçues, quelque soit le support, dans l’exercice des activités de la Préfecture. En vertu d’une convention signée avec le Service Interministériel des Archives de France (SIAF) en 2011, les archives de la préfecture de Police jouissent d’une autonomie de gestion, de conservation et de valorisation. Conservées dans l’intérêt de l’administration et du public, elles sont ouvertes aux publics (grand public et professionnels) dans le respect des délais de communicabilité prévus par le Code du patrimoine. Socle de la mémoire de l’institution, source inépuisable d’informations sur le fonctionnement et les activités de la préfecture de Police de Paris, les archives sont constituées de plus de 10 km de documents, d’images et d’ouvrages imprimés, accessibles en salle de lecture située au Pré Saint Gervais. Métro Hoche, ligne 5 (Prendre la sortie « centre commercial » puis à droite « rue du Pré Saint-Gervais », deuxième à gauche « rue Gutenberg » puis première à droite « rue Baudin »)

Visite commentée « Archives sensibles »

©Service de la mémoire et des affaires culturelles – Préfecture de Police