Visite du regard du trou-morin, Regard du Trou-Morin, Le Pré-Saint-Gervais
samedi 19 septembre 2026 · Regard du Trou-Morin · Le Pré-Saint-Gervais
Informations pratiques
Visite du regard du trou-morin 19 et 20 septembre Regard du Trou-Morin Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le regard du Trou-Morin, probablement d’origine médiévale, a été grandement restauré vers le XVIème siècle et tout récemment en 2004. Accédez à l’intérieur de ce lieu préservé où s’écoule encore aujourd’hui une eau abondante et limpide dirigée, après son passage, sous l’avenue Édouard-Vaillant.
Ces visites sont organisées par l’Association Sources du Nord Études et Préservations ASNEP
Regard du Trou-Morin 1 sente des Cornettes 93310 Le Pré Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Le regard du Trou-Morin, probablement d’origine médiévale, a été grandement restauré vers le XVIème siècle et tout récemment en 2004. Accédez à l’intérieur de ce lieu préservé où s’écoule encore une …
©ASNEP
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