Exposition : « Drôles de pierres : les mégalithes dévoilent leurs mystères ! » de la Société historique et archéologique de Pontoise, Société historique et archéologique de Pontoise du Val-d’Oise et du Vexin, Pontoise

samedi 19 septembre 2026 · Société historique et archéologique de Pontoise du Val-d'Oise et du Vexin · Pontoise

Informations pratiques

Exposition : « Drôles de pierres : les mégalithes dévoilent leurs mystères ! » de la Société historique et archéologique de Pontoise 19 et 20 septembre Société historique et archéologique de Pontoise du Val-d’Oise et du Vexin Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition : « Drôles de pierres : les mégalithes dévoilent leurs mystères ! », réalisée par le SDAVO (Service départemental d’archéologie du Val d’Oise) en collaboration avec la licence « Métiers du numérique » de l’Université de Cergy-Pontoise.

Société historique et archéologique de Pontoise du Val-d’Oise et du Vexin 43 rue Roche 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France

Exposition : « Drôles de pierres : les mégalithes dévoilent leurs mystères ! »

©SDAVO