Exposition : « Drôles de pierres : les mégalithes dévoilent leurs mystères ! » de la Société historique et archéologique de Pontoise, Société historique et archéologique de Pontoise du Val-d’Oise et du Vexin, Pontoise
samedi 19 septembre 2026 · Société historique et archéologique de Pontoise du Val-d'Oise et du Vexin · Pontoise
Informations pratiques
Exposition : « Drôles de pierres : les mégalithes dévoilent leurs mystères ! » de la Société historique et archéologique de Pontoise 19 et 20 septembre Société historique et archéologique de Pontoise du Val-d’Oise et du Vexin Val-d’Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Exposition : « Drôles de pierres : les mégalithes dévoilent leurs mystères ! », réalisée par le SDAVO (Service départemental d’archéologie du Val d’Oise) en collaboration avec la licence « Métiers du numérique » de l’Université de Cergy-Pontoise.
Société historique et archéologique de Pontoise du Val-d’Oise et du Vexin 43 rue Roche 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France
Exposition : « Drôles de pierres : les mégalithes dévoilent leurs mystères ! »
©SDAVO
À voir aussi à Pontoise (Val-d'Oise)
- Exposition BD « Bulles de mémoire » à la médiathèque Guillaume Apollinaire, Bibliothèque Guillaume Apollinaire, Pontoise 19 septembre 2026
- Visite d’exposition, Archives départementales Du Val-D’oise, Pontoise 19 septembre 2026
- Exposition « L’art prend de la profondeur : la Team Photo s’invite dans une cave médiévale », Cave de la Bretonnerie, Pontoise 19 septembre 2026
- Pain du Patrimoine, Four de l’Hermitage, Pontoise 19 septembre 2026
- Visite des coulisses, Archives départementales Du Val-D’oise, Pontoise 19 septembre 2026