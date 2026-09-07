Pain du Patrimoine, Four de l’Hermitage, Pontoise

Informations pratiques

Pain du Patrimoine 19 et 20 septembre Four de l’Hermitage Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Comme chaque année le four de l’Hermitage est monté en température du mercredi 16 septembre vers 9h au vendredi 18 vers 18h30. La voûte atteint alors environ 300 C. La pâte fraiche de la nuit arrive sur place vers 9h le samdi matin de manière à cuire les premières fournées de samedi. Les pâtes apportées par les habitants sont également cuite à four fermé. Alors qu’une nuit entière est nécessaire pour cuire le Backeoffe. En fin de manifestation, les habitants garnissent les pizzas d’ingrédients apportés sur place.

Four de l’Hermitage 19 rue Adrien-Lemoine 95300 Pontoise Pontoise 95300 L’Hermitage Val-d’Oise Île-de-France 01 30 31 24 95 https://fourtroglo.jf-doucet.com/ https://www.facebook.com/hermitage.patrimoine Le four dans le quartier de l’Hermitage à Pontoise est le vestige d’une activité maraichère et viti-vinicole autrefois prospère autour du pressoir de d’Hastrel. Le four se trouve au milieu des paysages impressionnistes peints par C. Pissarro, P. Cézanne ou L. Piette. À deux pas, se trouvent les dernières habitations troglodytiques de l’Hermitage qui rendent le lieu insolite. Elles sont les vestiges d’une intense activité d’extraction de pierre à bâtir. À deux pas de ces carrières, déguster du pain cuit à l’ancienne est l’occasion de rappeler aux visiteurs l’histoire de très anciens métiers : boulangers, laboureurs, journaliers, vignerons et carriers et d’évoquer les conditions de vie de Jehan Rousseau, premier troglodyte connu de l’Hermitage dont les traces remontent à 1620. Parking

Atelier cuisine

©JF Doucet