Informations pratiques

Quand la nature devient œuvre d’art

Tout au long du mois d’octobre, la bibliothèque Maurice Genevoix accueille les illustrations naturalistes de l’artiste Kei. Fascinée par le monde vivant, elle pose un regard sensible et minutieux sur les insectes, ces petites créatures souvent discrètes mais essentielles à l’équilibre de nos écosystèmes. À travers une série de dessins en noir et blanc réalisés avec une grande précision, l’artiste révèle la richesse des formes, des textures et des détails du monde des insectes. Bourdons, papillons, fourmis ou punaises deviennent de véritables sujets d’observation et de création, à la frontière entre art et sciences naturelles.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de notre temps fort « La nature comme source d’inspiration », qui invite petits et grands à regarder autrement le vivant qui nous entoure et à découvrir comment il nourrit l’imagination des artistes.

Et pour prolonger cette rencontre, Kei animera le samedi 28 novembre à 16h un atelier d’illustration permettant au public de découvrir sa démarche artistique et de s’initier à l’observation et au dessin naturaliste.

Exposition en visite libre

Atelier, adultes et enfants à partir de 8 ans,

sur inscription obligatoire au 01 46 07 35 05, par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou sur place auprès de vos bibliothécaires. Places limitées.

Plus d’infos sur Kei ici : Instagram @keikomasterdream

La nature comme source d’inspiration : Exposition des illustrations de Kei

Du jeudi 01 octobre 2026 au samedi 31 octobre 2026 :

gratuit

Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 101 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Maurice Genevoix et trouvez le meilleur itinéraire

