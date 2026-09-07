Exposition du brassard à la foi, d’hier à aujourd’hui, Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth, Orange

Informations pratiques

Exposition du brassard à la foi, d’hier à aujourd’hui Dimanche 20 septembre, 15h30 Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition et itinéraire sur le thème des fêtes de la foi et une rédécouverte des chapelles du baptistère et de la Vierge. Photographies issues du fond des archives. à 17h30 audition d’orgue par Jean-Baptiste Dieval, organiste titulaire de l’orgue Quoirin.

Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth Place Clemenceau, 84100 Orange, France Orange 84100 Baron Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Exposition et itinéraire sur le thème des fêtes de la foi et une rédécouverte des chapelles du baptistère et de la Vierge. Photographies issues du fond des archives. à 17h30 audition d’orgue par de…

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