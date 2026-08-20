Exposition du collectif d’artistes D’Art et Dore La Coccinelle Allègre
mardi 1 décembre 2026 · La Coccinelle · Allègre
Informations pratiques
Allègre
Exposition du collectif d’artistes D’Art et Dore
La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-01
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-01
Le collectif D’Art et Dore compte 14 membres actifs.
Le but du collectif est de partager les expériences de diverses disciplines artistiques aquarelle, photos, peinture, ferronnerie.
Venez les découvrir !
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La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
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English :
The D’Art et Dore collective has 14 active members.
The collective’s goal is to share experiences across various artistic disciplines: watercolor, photography, painting, and metalwork.
Come discover them!
L’événement Exposition du collectif d’artistes D’Art et Dore Allègre a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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