Exposition du collectif d’artistes D’Art et Dore La Coccinelle Allègre

Informations pratiques

Allègre

Exposition du collectif d’artistes D’Art et Dore

La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-01

Le collectif D’Art et Dore compte 14 membres actifs.

Le but du collectif est de partager les expériences de diverses disciplines artistiques aquarelle, photos, peinture, ferronnerie.

Venez les découvrir !

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La Coccinelle 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

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English :

The D’Art et Dore collective has 14 active members.

The collective’s goal is to share experiences across various artistic disciplines: watercolor, photography, painting, and metalwork.

Come discover them!

L’événement Exposition du collectif d’artistes D’Art et Dore Allègre a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay