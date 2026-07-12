Exposition du Musée Villa Montebello Beautés météorologiques Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Exposition du Musée Villa Montebello Beautés météorologiques

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-12-30 17:30:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01 2026-11-02 2026-11-03 2026-11-04 2026-11-05

Du 17 octobre 2026 au 3 janvier 2027, le musée Villa Montebello expose les ciels vus par les peintres du XIXe siècle à nos jours, entre lumière, reflets et variations météorologiques.

Du samedi 17 octobre 2026 au dimanche 3 janvier 2027, le musée Villa Montebello consacre une exposition aux ciels représentés par les artistes, du XIXe siècle à aujourd’hui.

Par beau temps ou sous la pluie, les peintres ont toujours été fascinés par la lumière et ses variations, par ses reflets sur l’eau ou sur les habits chatoyants des baigneuses. Cette exposition retrace, à travers un parcours d’œuvres, la manière dont le ciel et ses caprices météorologiques ont nourri l’inspiration artistique sur près de deux siècles.

Infos pratiques

– Dates du 17 octobre 2026 au 3 janvier 2027

– Lieu Musée Villa Montebello, Trouville-sur-Mer

– Horaires du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30 ; les samedis, dimanches, jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

– Tarif plein tarif 8 €, tarif réduit 4 €

– Le droit d’entrée comprend l’accès aux collections permanentes et aux expositions temporaires .

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26

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English : Exposition du Musée Villa Montebello Beautés météorologiques

From 17 October 2026 to 3 January 2027, the Villa Montebello Museum is exhibiting depictions of the sky by artists from the 19th century to the present day, capturing light, reflections and changes in the weather.

L’événement Exposition du Musée Villa Montebello Beautés météorologiques Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Trouville