Exposition du peintre Frédéric Laboria Salle d’exposition Carnac
vendredi 14 août 2026 · Salle d'exposition · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Exposition du peintre Frédéric Laboria
Salle d’exposition 11 Rue du Tumulus Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-21 13:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Peintre autodidacte, Frédéric Laboria puise son inspiration dans l’univers maritime.
Originaire de Versailles mais breton de cœur, il a fait de la mer son territoire de prédilection, explorant inlassablement ses rivages, ses ports, ses chantiers navals et ses plages à marée basse.
Sa démarche artistique repose sur une recherche d’authenticité et de présence. Il peint sur le motif, au plus près des éléments, afin de saisir la lumière changeante, les contrastes, les mouvements et la respiration des lieux. D’abord aquarelliste et pastelliste, il s’est naturellement tourné vers la peinture à l’huile.
Qu’il représente un voilier, un port silencieux ou un cimetière marin, son intention demeure la même susciter l’émotion et offrir un regard sensible sur la relation intime entre l’homme et la mer.
Son travail a été reconnu à de nombreuses reprises. .
Salle d’exposition 11 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 15 21 74 34
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English :
L’événement Exposition du peintre Frédéric Laboria Carnac a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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