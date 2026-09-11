Exposition du peintre Vignier, Maison de la Fontaine, Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Fontaine · Montluçon
Informations pratiques
Exposition du peintre Vignier 19 et 20 septembre Maison de la Fontaine Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Maurice Vignier 1900-1928 peintre montluçonnais
Maison de la Fontaine 8 rue de la Fontaine, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 05 95 https://paroisselouisetheresedemontlucon.blogspot.com/ Exposition des tableaux de Vignier, peintre montluçonnais du début du XXe siècle dans une demeure remarquable.
Maurice Vignier 1900-1928 peintre montluçonnais
©Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Concert Jérémy Frérot Rue du Château Montluçon 11 septembre 2026
- Salon du Tatouage CS 81144 Montluçon 12 septembre 2026
- Fête foraine Rue Pablo Picasso Montluçon 12 septembre 2026
- Marché de producteurs et d’artisans de Montluçon Tourisme Montluçon 12 septembre 2026
- Braderie et brocante en centre-ville de Montluçon Montluçon 13 septembre 2026