Exposition du peintre Vignier, Maison de la Fontaine, Montluçon

Informations pratiques

Exposition du peintre Vignier 19 et 20 septembre Maison de la Fontaine Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Maurice Vignier 1900-1928 peintre montluçonnais

Maison de la Fontaine 8 rue de la Fontaine, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 05 95 https://paroisselouisetheresedemontlucon.blogspot.com/ Exposition des tableaux de Vignier, peintre montluçonnais du début du XXe siècle dans une demeure remarquable.

Maurice Vignier 1900-1928 peintre montluçonnais

©Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon