EXPOSITION DU PHOTO CAMERA CLUB A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
EXPOSITION DU PHOTO CAMERA CLUB A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026
Avenue Wilson Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Sur les grilles extérieures du Plateau des Poètes, le Photo Camera Club revisite pleureuses et tombeaux du Cimetière Vieux en lumière grâce au light painting, entre ombre et poésie.
Technique photographique fondée sur une longue exposition, le light painting permet de révéler dans l’image les traces lumineuses laissées par une source en mouvement. Une manière créative de jouer avec la lumière, le temps et l’espace pour composer des images dynamiques et expressives.
Le temps d’une expérience originale, le Photo Camera Club vous invite à redécouvrir les pleureuses et les tombeaux du Cimetière Vieux, sublimés par la lumière et revisités à travers l’objectif des photographes. .
Avenue Wilson Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63
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English :
On the outer railings of the Plateau des Poètes, the Photo Camera Club brings the mourners and tombs of the Old Cemetery to life through light painting, creating a world between shadow and poetry.
L’événement EXPOSITION DU PHOTO CAMERA CLUB A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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