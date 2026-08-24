Informations pratiques

Montlouis-sur-Loire

Exposition du Photo-Club de Montlouis Carroi des Arts

Rue du Maréchal Foch Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-05-26 15:00:00

fin : 2027-06-06 18:00:00

Date(s) :

2027-05-26

La salle d’exposition Le Carroi des Arts de Montlouis-sur-Loire accueille les photographies Farandole du Photo-Club de Montlouis.

Pour sa nouvelle exposition, le photoclub de Montlouis vous propose de venir découvrir sa Farandole. Laissez-vous entraîner, rentrez dans notre univers et amusez- vous… Cette exposition au Carroi des Arts sera le second temps fort de BIMA 2027 (BIennale Montlouisienne de l’imAge) qui se déroulera du 21 au 23 mai 2027 au Saule Michaud. .

Rue du Maréchal Foch Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 85 85 culture@ville-montlouis-loire.fr

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English :

The Carroi des Arts showroom in Montlouis-sur-Loire hosts Nature morte , photographs by the Photo-Club de Montlouis.

L’événement Exposition du Photo-Club de Montlouis Carroi des Arts Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-24 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire