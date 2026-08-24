Exposition du Photo-Club de Montlouis Carroi des Arts Montlouis-sur-Loire
mercredi 26 mai 2027 · Montlouis-sur-Loire
Informations pratiques
Montlouis-sur-Loire
Exposition du Photo-Club de Montlouis Carroi des Arts
Rue du Maréchal Foch Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-05-26 15:00:00
fin : 2027-06-06 18:00:00
Date(s) :
2027-05-26
La salle d’exposition Le Carroi des Arts de Montlouis-sur-Loire accueille les photographies Farandole du Photo-Club de Montlouis.
Pour sa nouvelle exposition, le photoclub de Montlouis vous propose de venir découvrir sa Farandole. Laissez-vous entraîner, rentrez dans notre univers et amusez- vous… Cette exposition au Carroi des Arts sera le second temps fort de BIMA 2027 (BIennale Montlouisienne de l’imAge) qui se déroulera du 21 au 23 mai 2027 au Saule Michaud. .
Rue du Maréchal Foch Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 85 85 culture@ville-montlouis-loire.fr
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English :
The Carroi des Arts showroom in Montlouis-sur-Loire hosts Nature morte , photographs by the Photo-Club de Montlouis.
L’événement Exposition du Photo-Club de Montlouis Carroi des Arts Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-24 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire
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