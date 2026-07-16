Exposition du prix de Paris & Ouverture de l’Ecole des beaux-arts de Lyon, Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon,, Lyon

Informations pratiques

Exposition du prix de Paris & Ouverture de l’Ecole des beaux-arts de Lyon Samedi 19 septembre, 10h00 Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

-Exposition des oeuvres réalisées pour le prix de Paris avec la médiation des diplômé·es.

Créé en 1876, le prix de Paris est la distinction la plus prestigieuse de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Cette exposition vous invite à découvrir les oeuvres réalisées pour l’occasion par les tout jeunes diplômé·es en DNSEP/Master Art de l’Ecole tout en parcourant le site patrimonial de l’Ensba.

-Visites libres,

-Visites guidées.

Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, 8 bis quai St Vincent, 69001 LYON Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 72 00 11 71 https://www.ensba-lyon.fr/accueil https://www.instagram.com/ensba_lyon/ Installée sur le site des Subsistances depuis 2007, l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (Ensba Lyon) est un établissement d’enseignement supérieur artistique public agréé par le ministère de la Culture. Conçue comme un laboratoire de recherche et d’expérimentation, en prise sur les formes et les enjeux actuels de la création, elle vise à faire émerger des talents singuliers et à produire les conditions d’une professionnalisation de haut niveau dans les champs de l’art, du design et de la création. Accueillant environ 350 étudiants, l’Ensba Lyon occupe le bâtiment carré, construit en 1840, dans quelques 10 000 m² autour de la cour intérieure réhabilités par AT’LAS Architectes. L’Ensba partage le site avec l’association Les Subs. À pied

​↳ 10 minutes à pied depuis l’Hôtel de Ville, en remontant les quais de Saône.

En Bus – TCL

↳ C14, 19, 31, 40 arrêts Subsistances ou Homme de la Roche

Depuis l’arrêt Homme de la Roche : traverser alors la passerelle (5 minutes à pied).

En Navette fluviale – Navigône

↳Navette Fluviale NAVI 1, arrêt Subsistances.

-Exposition des oeuvres réalisées pour le prix de Paris avec la médiation des diplômé·es.

©Charlotte Denamur