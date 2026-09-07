Exposition du Prix départemental de l’Architecture, du Paysage et de l’Environnement, CAUE de Vaucluse, Avignon

Informations pratiques

Exposition du Prix départemental de l’Architecture, du Paysage et de l’Environnement 21 septembre – 30 octobre CAUE de Vaucluse Vaucluse

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-30T14:00:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00

L’Exposition présente les nouveautés architecturales et les nouveaux aménagements réalisés en Vaucluse ces 3 dernières années.

Des panneaux des candidats du prix seront exposés dans la cour du CAUE.

Le public est invité à voter pour le prix du Public, nouveauté 2026.

CAUE de Vaucluse 51 rue des Fourbisseurs 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 13 49 50 https://www.caue84.fr/ Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement est un organisme investi d’une mission d’intérêt public, né de la loi sur l’architecture de 1977.

Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement sur le territoire départemental. Rue piétonne du Centre ville d’Avignon

Parking des halles à proximité

L’Exposition présente les nouveautés architecturales et les nouveaux aménagements réalisés en Vaucluse ces 3 dernières années.

©CAUE84