Exposition du Prix départemental de l’Architecture, du Paysage et de l’Environnement, CAUE de Vaucluse, Avignon
lundi 21 septembre 2026 · CAUE de Vaucluse · Avignon
Informations pratiques
Exposition du Prix départemental de l’Architecture, du Paysage et de l’Environnement 21 septembre – 30 octobre CAUE de Vaucluse Vaucluse
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-30T14:00:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00
L’Exposition présente les nouveautés architecturales et les nouveaux aménagements réalisés en Vaucluse ces 3 dernières années.
Des panneaux des candidats du prix seront exposés dans la cour du CAUE.
Le public est invité à voter pour le prix du Public, nouveauté 2026.
CAUE de Vaucluse 51 rue des Fourbisseurs 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 13 49 50 https://www.caue84.fr/ Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement est un organisme investi d’une mission d’intérêt public, né de la loi sur l’architecture de 1977.
Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement sur le territoire départemental. Rue piétonne du Centre ville d’Avignon
Parking des halles à proximité
L’Exposition présente les nouveautés architecturales et les nouveaux aménagements réalisés en Vaucluse ces 3 dernières années.
©CAUE84
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