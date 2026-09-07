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Exposition du Prix départemental de l’Architecture, du Paysage et de l’Environnement, CAUE de Vaucluse, Avignon

lundi 21 septembre 2026 · CAUE de Vaucluse · Avignon

Exposition du Prix départemental de l’Architecture, du Paysage et de l’Environnement, CAUE de Vaucluse, Avignon

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
CAUE de Vaucluse
Adresse
51 rue des Fourbisseurs 84000 Avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Gratuit

Exposition du Prix départemental de l’Architecture, du Paysage et de l’Environnement 21 septembre – 30 octobre CAUE de Vaucluse Vaucluse

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-30T14:00:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00

L’Exposition présente les nouveautés architecturales et les nouveaux aménagements réalisés en Vaucluse ces 3 dernières années.
Des panneaux des candidats du prix seront exposés dans la cour du CAUE.
Le public est invité à voter pour le prix du Public, nouveauté 2026.

CAUE de Vaucluse 51 rue des Fourbisseurs 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 13 49 50 https://www.caue84.fr/ Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement est un organisme investi d’une mission d’intérêt public, né de la loi sur l’architecture de 1977.
Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement sur le territoire départemental. Rue piétonne du Centre ville d’Avignon
Parking des halles à proximité
L’Exposition présente les nouveautés architecturales et les nouveaux aménagements réalisés en Vaucluse ces 3 dernières années.

©CAUE84

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