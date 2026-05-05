Exposition du projet FILLE TEMPÊTE BFM Centre-ville (pôle Enfance) Limoges
Exposition du projet FILLE TEMPÊTE BFM Centre-ville (pôle Enfance) Limoges vendredi 26 juin 2026.
Limoges
Exposition du projet FILLE TEMPÊTE
BFM Centre-ville (pôle Enfance) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Dans le cadre des projets d’Éducation Artistique et Culturel, la compagnie Furiosa et l’illustratrice Anne-Lise Boutin mène un projet de conte musical Fille Tempête . Des classes de Limoges sont associés au projet, afin de mener un travail croisé de création musicale et d’arts plastiques autour des émotions. Vous pourrez admirer les productions des élèves lors d’une exposition.
Il s’agit d’une véritable réhabilitation culturelle de la colère, comme un outil primordial de protection contre l’oppression. .
BFM Centre-ville (pôle Enfance) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
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L’événement Exposition du projet FILLE TEMPÊTE Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole
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