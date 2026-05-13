Exposition du volet peint de la tour et présentation de sa restauration, Musée historique et archives municipales, Haguenau

Exposition du volet peint de la tour et présentation de sa restauration Samedi 23 mai, 20h30 Musée historique et archives municipales Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le volet de la tour du Musée Historique retrouve ses couleurs… et s’expose. Après plusieurs mois de restauration par des artisans d’art locaux, le volet qui orne le clocher du Musée Historique a retrouvé toute sa superbe. Il sera exposé dans la cour, avant de rejoindre son emplacement d’origine, perché à 27 m de hauteur.

Musée historique et archives municipales 9 Rue du Marechal Foch, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33388902939 https://www.ville-haguenau.fr/musee-historique Les collections, de la Préhistoire jusqu’au XXᵉ siècle, témoignent de l’histoire de la ville. Une collection archéologique provenant de plus de 750 sépultures situées dans la forêt de Haguenau, datées de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer, est notamment présentée. Diverses collections (trésors, faïences locales, sceaux, orfèvrerie, armes, livres anciens) retracent la vie de la cité. En bus : ligne 1 arrêt Marché aux Grains. En voiture : parking derrière le musée. A pied : 10 minutes depuis la gare.

Avant de rejoindre son emplacement d’origine, à 27 m de hauteur, le volet qui orne le clocher du Musée est présenté au public après restauration.

©musées de Haguenau