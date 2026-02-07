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Exposition d’une crèche représentant « Le Village Aveyronnais », Église Saint-Joseph (maquette du village Aveyronnais), Villefranche-de-Rouergue

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Joseph (maquette du village Aveyronnais) · Villefranche-de-Rouergue

Exposition d’une crèche représentant « Le Village Aveyronnais », Église Saint-Joseph (maquette du village Aveyronnais), Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Joseph (maquette du village Aveyronnais)
Adresse
Place des Pères 12200 Villefranche de Rouergue
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit.

Exposition d’une crèche représentant « Le Village Aveyronnais » 19 et 20 septembre Église Saint-Joseph (maquette du village Aveyronnais) Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’installation de cette maquette géante, composée de plus de 250 santons et automates, a permis la réouverture de l’église Saint-Joseph.
Retrouvez les métiers d’autrefois et plongez dans l’histoire d’un village aveyronnais au début du XXe siècle.
Une visite familiale, à partager entre petits et grands.

Église Saint-Joseph (maquette du village Aveyronnais) Place des Pères 12200 Villefranche de Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Bastide Aveyron Occitanie https://www.village-aveyronnais.fr Installé dans l’église Saint Joseph, le « Village Aveyronnais et sa Crèche » est une maquette exceptionnelle, par sa taille et son niveau de détail, d’un village du début du XXe siècle. Avec ses 250 santons et automates, elle vous transporte dans un univers enchanteur. Parkind des ruelles à proximité. Une place de parking pour personne à mobilité réduite devant l’entrée de l’église. Visite accessible en fauteuil roulant.
L’installation de cette maquette géante, composée de plus de 250 santons et automates, a permis la réouverture de l’église Saint-Joseph.

© Delphine Trébosc

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