Exposition Ecole et musée Raconte-moi l’eau Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint Antoine l’Abbaye

Exposition Ecole et musée Raconte-moi l’eau

Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat Saint Antoine l’Abbaye Isère

Début : Samedi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Une exposition qui propose de découvrir les travaux réalisés par les élèves au cours de la saison 2025/26

Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Le Noviciat Saint Antoine l’Abbaye 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 40 68 musee-saint-antoine@isere.fr

English :

An exhibition showcasing students’ work from the 2025/2026 season.

