Frédéric Combeau est photographe à la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris. Il produit de nombreux

reportages sur la nature en ville et s’est spécialisé dans la photo animalière.

Il révèle ici une nouvelle facette de son talent

avec les écorces d’arbres. Il s’est concentré sur la diversité des matières. Toutes les photographies révèlent des détails intéressants : crevasses, lambeaux, nœuds

ou bourrelets qui recouvrent une ancienne branche et en rappelle la mémoire.

Chaque

écorce est fascinante et témoigne de l’histoire de son arbre.

L’Arboretum, l’un des quatre sites du Jardin

Botanique de Paris, est un espace dédié aux arbres du monde entier, pour leur

conservation et leur reconnaissance. Il accueille plus de 650 essences de feuillus et de conifères.

Contemplez les

photographies, approchez-vous des arbres. Vous pouvez toucher respectueusement

les écorces, les considérer, les comparer, les admirer de près et de loin.

L’exposition « Écorces » de Frédéric Combeau célèbre les arbres de l’Arboretum de Paris, en révélant la diversité et la beauté de ces « peaux » végétales.

Du jeudi 11 juin 2026 au samedi 31 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Arboretum de Paris 50, route de la Pyramide 75012 PARIS



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