Exposition « Écorces » à l’Arboretum de Paris Arboretum de Paris PARIS
Exposition « Écorces » à l’Arboretum de Paris Arboretum de Paris PARIS jeudi 11 juin 2026.
Frédéric Combeau est photographe à la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris. Il produit de nombreux
reportages sur la nature en ville et s’est spécialisé dans la photo animalière.
Il révèle ici une nouvelle facette de son talent
avec les écorces d’arbres. Il s’est concentré sur la diversité des matières. Toutes les photographies révèlent des détails intéressants : crevasses, lambeaux, nœuds
ou bourrelets qui recouvrent une ancienne branche et en rappelle la mémoire.
Chaque
écorce est fascinante et témoigne de l’histoire de son arbre.
L’Arboretum, l’un des quatre sites du Jardin
Botanique de Paris, est un espace dédié aux arbres du monde entier, pour leur
conservation et leur reconnaissance. Il accueille plus de 650 essences de feuillus et de conifères.
Contemplez les
photographies, approchez-vous des arbres. Vous pouvez toucher respectueusement
les écorces, les considérer, les comparer, les admirer de près et de loin.
L’exposition « Écorces » de Frédéric Combeau célèbre les arbres de l’Arboretum de Paris, en révélant la diversité et la beauté de ces « peaux » végétales.
Du jeudi 11 juin 2026 au samedi 31 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Arboretum de Paris 50, route de la Pyramide 75012 PARIS
Afficher la carte du lieu Arboretum de Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 23 juin 2026
- Le football à travers le temps : expos photos à la Maison du Mexique Cité internationale universitaire de Paris – Maison du Mexique Paris 23 juin 2026
- Stage d’arts plastiques spécial ados association Arzazou PARIS 14 – PARIS 23 juin 2026
- Café-débat : maternités SOR Paris 23 juin 2026
- Restitution – En son(s) quartier 2025-2026 : le Fabuleux Bureau des Sons Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris 23 juin 2026