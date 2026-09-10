Exposition « Écrire avec la lumière », Médiathèque François-Villon, Bourg-la-Reine
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François-Villon · Bourg-la-Reine
Informations pratiques
Exposition « Écrire avec la lumière » 19 et 20 septembre Médiathèque François-Villon Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
Du grecphôs, lumière, etgraphê, écriture, le mot photographie signifie littéralement « écrire avec la lumière », une définition qui donne son nom à l’exposition présentée en façade de la Médiathèque, côté boulevard Carnot, accessible H24, jusqu’au 9 octobre.
L’exposition résume toute l’histoire de la photographie et de ses procédés – le mot « photographie» désignant à la fois une technique et un résultat. La technique découle des observations physiques puis des innovations optiques et chimiques ; le résultat est le fruit du dosage idéal de la lumière pour produire l’image. De la chimie aux capteurs numériques, l’enjeu reste de saisir, d’ajuster et d’interpréter la lumière.
Médiathèque François-Villon 2-4 rue Le Bouvier 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.bourg-la-reine.fr Architecture pionnière en matière d’équipement culturel, la Médiathèque François Villon a ouvert ses portes en janvier 2015. Lieu d’échanges, de découvertes et de loisirs, elle est l’œuvre de Pascale Guédot, lauréate de l’Equerre d’argent en 2010.
Exposition « Écrire avec la lumière »
© Ville de Bourg-la-Reine
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