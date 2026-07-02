Informations pratiques

Exposition « Effet cocktail » : mélange d’artistes détonants 19 et 20 septembre Musée Cécile Sabourdy Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Effet cocktail : un mélange d’artistes détonants

Cette exposition évolutive vous invite à découvrir les artistes du musée Cécile Sabourdy. Naïfs, bruts ou singuliers, ils gravitent, cohabitent, émerveillent, déroutent et inspirent au fil d’un parcours renouvelé tout au long de l’année.

Par leurs pratiques atypiques et souvent autodidactes, ces artistes mettent en lumière toute la diversité et la pluralité de l’art.

Parmi les œuvres exposées, retrouvez notamment des toiles de Cécile Sabourdy, Maurice Loirand, Germaine Coupet, dite Existence, Robert Masduraud, André Bauchant ou encore Eva Lallement.

Une exposition à découvrir toute l’année, avec des variations régulières dans l’accrochage.

Musée Cécile Sabourdy 2 Rue du Musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh, France Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33555006773 https://museejardinscecilesabourdy.wordpress.com Ce musée d’art consacré aux Naïfs, Bruts et Singuliers permet d’aborder les sujets les plus divers au travers des peintures, dessins, gravures, sculptures, objets d’arts et tapisseries présentés par roulement au gré des expositions. A 20 min au sud de Limoges, autoroute A20 sorties 40 ou 41.

Effet cocktail : un mélange d’artistes détonants

©MJCS – Effet cocktail : mélange d’artistes détonants