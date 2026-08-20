Exposition « Églises romanes d’Angoumois vers 1845 dans les carnets de Paul Abadie fils », Église Saint-Michel d’Entraigues, Saint-Michel
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Michel d'Entraigues · Saint-Michel
Informations pratiques
Exposition « Églises romanes d’Angoumois vers 1845 dans les carnets de Paul Abadie fils » 19 et 20 septembre Église Saint-Michel d’Entraigues Charente
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition « Églises romanes d’Angoumois vers 1845 dans les carnets de Paul Abadie fils »
Conçue et réalisée par le Pays d’art et d’histoire
Renseignements : Laurent Sierk : 06 22 65 38 55
Église Saint-Michel d’Entraigues Rue Jean Lajudie, 16470 Saint-Michel, France Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33545914328 https://www.stmichel-charente.fr/category/histoire-et-patrimoine Parking derrière la Mairie.
Exposition « Églises romanes d’Angoumois vers 1845 dans les carnets de Paul Abadie fils »
© Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême
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