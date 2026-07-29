AGENDA · Royan
Exposition Éléments Le Ciel de Royan Royan
samedi 12 septembre 2026 · Le Ciel de Royan · Royan
Informations pratiques
Royan
Exposition Éléments
Le Ciel de Royan 37 av des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Par Valérie Marsaudon, créatrice textile et Véronique WillmannRrulleau, autrice
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Le Ciel de Royan 37 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 28 08 05
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English :
By Valérie Marsaudon, textile designer, and Véronique Willmann-Rrulleau, author
L’événement Exposition Éléments Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan
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