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AGENDA · Royan

Exposition Éléments Le Ciel de Royan Royan

samedi 12 septembre 2026 · Le Ciel de Royan · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Le Ciel de Royan
Adresse
37 av des Congrès
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Exposition Éléments

Le Ciel de Royan 37 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Par Valérie Marsaudon, créatrice textile et Véronique WillmannRrulleau, autrice
  .

Le Ciel de Royan 37 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 28 08 05 

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English :

By Valérie Marsaudon, textile designer, and Véronique Willmann-Rrulleau, author

L’événement Exposition Éléments Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan

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