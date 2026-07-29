Exposition Éléments Le Ciel de Royan Royan

samedi 12 septembre 2026 · Le Ciel de Royan · Royan

Informations pratiques

Royan

Exposition Éléments

Le Ciel de Royan 37 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Par Valérie Marsaudon, créatrice textile et Véronique WillmannRrulleau, autrice

.

Le Ciel de Royan 37 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 28 08 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Valérie Marsaudon, textile designer, and Véronique Willmann-Rrulleau, author

L’événement Exposition Éléments Royan a été mis à jour le 2026-07-29 par Mairie de Royan