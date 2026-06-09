Exposition Emotion regard Ferme des Coteaux Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Exposition Emotion regard

Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26

Découvrez l’exposition de pastels de Christiane Schliwinski à Saint-Florent-le-Vieil .

Venez découvrir le travail de Christiane Schliwinski à la ferme de coteaux !

Christiane Schliwinski est une artiste dont la passion pour l’art est née à St Florent le Vieil. Après avoir été influencée par des maîtres comme Léonard de Vinci et Van Gogh et avoir débuté par le dessin au fusain, elle découvre le pastel en 2008. Elle fait du pastel sa spécialité, lui permettant d’allier dessin et couleur. Formée auprès de pastellistes de renom, elle se consacre principalement au portrait, cherchant à mettre en lumière l’âme humaine avec une approche sensible et spontanée. Son style impressionniste et figuratif, se caractérise par sa recherche constante de la lumière. Elle est membre de la Société des Pastellistes de France (SPF) depuis 2024.

Elle vous propose de découvrir pendant 2 week-end de découvrir son art autour du thème du regard comme vecteur d’émotion. Christiane propose également les vendredis 17 et 24 juillet de vous initier à la maîtrise du pastel au cours de 2 séances d’initiation ! .

Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 38 57 43 animation.florentaise@orange.fr

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English :

Discover Christiane Schliwinski’s pastel exhibition in Saint-Florent-le-Vieil.

L’événement Exposition Emotion regard Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges