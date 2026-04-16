Saint-Philbert-sur-Orne

Exposition en extérieur Le peuple de l’arbre

Site de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-04-18

Et si, au cœur de la forêt, vivait un peuple inconnu ?

Le peuple de l’arbre propose 3 parcours artistiques sur le site de la Roche d’Oëtre. L’artiste RIONS NOIR y a installé une série d’œuvres figuratives utilisant uniquement des éléments naturels comme matière première.

Arpenter les sentiers des Montagnes de Normandie permet de faire corps avec la nature, de se ressourcer. Y découvrir ce peuple réconciliant humains et végétaux nous rappelle nos préoccupations environnementales, sociétales et politiques.

La randonnée devient alors Randonn’Art. .

Site de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 2 31 59 13 13

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English : Exposition en extérieur Le peuple de l’arbre

L’événement Exposition en extérieur Le peuple de l’arbre Saint-Philbert-sur-Orne a été mis à jour le 2026-04-10 par Flers agglo