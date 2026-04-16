Exposition en extérieur Le peuple de l’arbre Saint-Philbert-sur-Orne
Exposition en extérieur Le peuple de l’arbre Saint-Philbert-sur-Orne samedi 18 avril 2026.
Saint-Philbert-sur-Orne
Exposition en extérieur Le peuple de l’arbre
Site de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-04-18
Et si, au cœur de la forêt, vivait un peuple inconnu ?
Le peuple de l’arbre propose 3 parcours artistiques sur le site de la Roche d’Oëtre. L’artiste RIONS NOIR y a installé une série d’œuvres figuratives utilisant uniquement des éléments naturels comme matière première.
Arpenter les sentiers des Montagnes de Normandie permet de faire corps avec la nature, de se ressourcer. Y découvrir ce peuple réconciliant humains et végétaux nous rappelle nos préoccupations environnementales, sociétales et politiques.
La randonnée devient alors Randonn’Art. .
Site de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 2 31 59 13 13
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English : Exposition en extérieur Le peuple de l’arbre
L’événement Exposition en extérieur Le peuple de l’arbre Saint-Philbert-sur-Orne a été mis à jour le 2026-04-10 par Flers agglo
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