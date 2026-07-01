Exposition « EN FORME(S) ! » – Une installation-jeu photographique de Claire DÉ, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

Informations pratiques

Exposition « EN FORME(S) ! » – Une installation-jeu photographique de Claire DÉ 13 mars – 10 avril 2027 Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

Entrée libre, Salle d’exposition (niveau -2)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-13T10:00:00+01:00 – 2027-03-13T18:00:00+01:00

Fin : 2027-04-10T10:00:00+02:00 – 2027-04-10T18:00:00+02:00

EN FORME(S) !

Une installation-jeu photographique de Claire DÉ

Du 13 mars au 10 avril 2027 – Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance

Médiathèque Charles Nègre – Grasse

Conçu comme un dispositif ludique, l’installation-jeu « En Forme(s) ! » propose à travers la découverte de portraits photographiques en couleur, de jouer avec le vaste répertoire de formes représentées dans les images. Au programme des visites-ateliers : jeu de cherche & trouve géant, jeux de composition et d’installation textile, studio photo. Un parcours créatif pour faire du lien entre la photographie et les arts plastiques, le corps et l’image, les couleurs et les formes !

Vernissage-Gouter & Dédicace vendredi 12 mars 2027

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.

Exposition

© Claire Dé