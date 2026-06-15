Exposition En passant par la Roseraie de Balade en Soie Rue Saint-Sauveur Vernon lundi 28 septembre 2026.

Vernon

Exposition En passant par la Roseraie de Balade en Soie

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-28 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-09-28

Venez découvrir des peintures sur soie , de mes luminaires et abat jours , bandanas, cravates , tuniques etc. .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie bmazaudier@orange.fr

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English : Exposition En passant par la Roseraie de Balade en Soie

L’événement Exposition En passant par la Roseraie de Balade en Soie Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération