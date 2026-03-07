Exposition en plein air L’Usine à Merveilles de Sébastien Salamand Lieu-dit Le Lac au Duc Ploërmel

Ploërmel

Exposition en plein air L’Usine à Merveilles de Sébastien Salamand

Lieu-dit Le Lac au Duc Circuit des hortensias Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2027-06-30

Date(s) :

2026-07-01

Photographe, réalisateur et dessinateur français, Sébastien Salamand dit Le Turk, façonne des univers visuels aussi fascinants qu’inattendus. Dans des décors monumentaux qu’il imagine et construit lui-même (mêlant bois, carton et polystyrène), évoluent des personnages extravagants, drôles et mystérieux. À la croisée de l’art pop et de l’héritage artistique européen, de la Renaissance au surréalisme, son œuvre s’inscrit dans une forme de baroque contemporain. Il en reprend les codes qu’il détourne avec une touche burlesque et très actuelle.

Venez vite découvrir cette exposition singulière aux abords du lac au Duc, le long du circuit des hortensias ! Visible en libre accès toute l’année, de début juillet 2026 à juin 2027. .

Lieu-dit Le Lac au Duc Circuit des hortensias Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

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L’événement Exposition en plein air L’Usine à Merveilles de Sébastien Salamand Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-28 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande